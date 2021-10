Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva, "è in via di guarigione" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bill Clinton martedì sera è stato ricoverato all'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione al sangue. L'ex presidente americano, che ha 75 anni, è nel reparto di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021)martedì sera è statoall'Irvine Medical Center della University of California per una sospetta infezione al sangue. L'ex presidente americano, che ha 75 anni, è nel reparto di ...

Advertising

repubblica : Bill Clinton ricoverato in terapia intensiva per una sospetta infezione. Il portavoce: 'In via di guarigione' - Corriere : Bill Clinton in terapia intensiva «Sospetta infezione del sangue» - Corriere : Bill Clinton in terapia intensiva «Sospetta infezione del sangue» - 10also10 : RT @EmanueleNovizio: Bill Clinton è in terapia intensiva. Beh, va detto che è sempre più originale della '#nessunacorrelazione'. Ed è incre… - beckslash85 : Nessunissima correlazione... -