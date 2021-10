Battlefield 2042 | Hazard Zone non sarà pay-to-win

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo aver visto la nuova modalitàdi, scopriamo meglio come funziona, e sepay-to-win Con il nuovo trailer di, abbiamo ottenuto nuove informazioni sulla modalità. Si concentrerà su meccaniche di “estrazione” delle squadre, dove a vincere saranno coloro che riusciranno a procurarsi i dati necessari dai satelliti schiantati in giro per la mappa, per poi essere prelevati dal campo di battaglia in una delle due estrazioni possibili durante la partita. Il producer di DICE, Amo Mostofi, ed il design director Daniel Berlin, hanno risposto ad alcune domande: tra esse, vi sono anche chiarimenti riguardo la possibile presenza del Pay-to-Win e la durata media delle partite, nella modalità...