Basket, Serie A1 2021/2022 4^ giornata: programma, date, orari e tv (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il programma con le date, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming le partite della quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Un turno che si gioca su tre giorni: si comincia infatti venerdì 15 ottobre con il confronto tra Brindisi e Fortitudo Bologna, per poi chiudersi domenica 17 con Olimpia Milano-Venezia. Ecco quindi il programma nel dettaglio; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON programma E orari TV 4^ giornata Venerdì 15 ottobre Ore 20:30 – Happy Casa Brindisi – Fortitudo Bologna (Discovery +) Sabato 16 ottobre Ore 18:00 ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcon le, glie come vedere in diretta tv e streaming le partite della quartadellaA1di. Un turno che si gioca su tre giorni: si comincia infatti venerdì 15 ottobre con il confronto tra Brindisi e Fortitudo Bologna, per poi chiudersi domenica 17 con Olimpia Milano-Venezia. Ecco quindi ilnel dettaglio; tra parentesi, le piattaforma sulle quali poter vedere in diretta le partite. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASONTV 4^Venerdì 15 ottobre Ore 20:30 – Happy Casa Brindisi – Fortitudo Bologna (Discovery +) Sabato 16 ottobre Ore 18:00 ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2021-2022: #Brindisi batte #Bologna 105-93 cronaca e tabellino - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Fortitudo Bologna 105-93 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Fortitudo Bologna 41-33 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Fortitudo… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Fortitudo Bologna Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Fortitudo #Bologna… - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Fortitudo Bologna 41-33 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Fortitudo… -