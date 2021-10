Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 18.35 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLASULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DALLA GALLERIA GIOVANNI 23 FINO ALLO SVINCOLO SALARIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI IN DIREZIONE OPPOSTA STESSA SITUAZIONE NEL TRATTO TIBURTINA E SALARIA RIMANIAMO APOSSIBILI DISAGI ALLA VIABILITA’ PER UNA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA BOCCA DELLA VERITA’ FINO ALLE ORE 19 PASSIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E INNESTO CON L ‘AUTOSTRADA A24TERAMO STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LE USCITEFIUMICINO FINO ALLO SVINCIOLO CON LA ...