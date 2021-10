Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 18.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLARIMANE COMPLICATA LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E INNESTO CON L ‘AUTOSTRADA A24TERAMO IN CARREGGIATA OPPOSTA STESSA SITUAZIONE TRA LE USCITE CON L’AUTOSTRADAFIUMICINO FINO ALLO SVINCIOLO CON LA CASILINA TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA PER CHI SI STA DIRIGENDO VERSO LATINA TRA CASALAZZARA E APRILIA SI RALLENTA SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE SULLA CASSIA DA TOMBA DI NERONE FINO IN ZONA OLGIATA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULLA ...