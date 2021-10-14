Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 18:15 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Viabilità DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 18.05 MARCO CILUFFO DI NUOVO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E DALLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITA’, SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIMANE COMPLICATA LA VIABILITA’ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEGNALATE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI CASSIA E INNESTO CON L ‘AUTOSTRADA A24 Roma TERAMO IN CARREGGIATA OPPOSTA STESSA SITUAZIONE TRA LE USCITE CON L’AUTOSTRADA Roma FIUMICINO FINO ALLO SVINCIOLO CON LA CASILINA TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA PER CHI SI STA DIRIGENDO VERSO LATINA TRA CASALAZZARA E APRILIA SI RALLENTA SULLA COLOMBO DAL RACCORDO FINO A VIA DI MALAFEDE SULLA CASSIA DA TOMBA DI NERONE FINO IN ZONA OLGIATA SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO A SUD DELLA CAPITALE SULLA ...Leggi su romadailynews
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - italiaserait : Cantieri stradali e stop smartworking, viabilità in tilt a Roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Al via lunedì prossimo i lavori per la rimozione degli alberi di piazzale Gramsci e viale Armando Diaz...ad arrivare ad una svolta di questa situazione che ha creato grandi disagi per la viabilità - ha ...normalmente sono per così dire 'materiale di risulta' e quindi dovremo cercare sulla zona di Roma per ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14 - 10 - 2021 ore 15:30VIABILITÀ DEL 14 OTTOBRE 2021 ORE 15.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA MARCO CILUFFO E LA SALA ...SUL RACCORDO NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA LAURENTINA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews
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