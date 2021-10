Viabilità Roma Regione Lazio del 14-10-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 ottobre 2021)DEL 14 OTTOBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA IN DIREZIONE: UN INVITO ALLA DOVUTA ATTENZIONE, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; CIRCONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 E SULLE PRINCIPALI CONSOLARI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: NEL NODO DILACIRCONE E’ RALLENTATA A CAUSA DI GUASTO TECNICO NELLA STAZIONE DIOSTIENSE; RITARDI FINO A 15 MINUTI PER I TRENI IN ...