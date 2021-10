Tabacco: Cervesato, serve semplificazione sistema fiscale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella filiera del Tabacco "la situazione richiede l'intervento congiunto di tutti i player, a tutela di imprese e produttori, lavorando insieme per la semplificazione del sistema fiscale, in modo che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella filiera del"la situazione richiede l'intervento congiunto di tutti i player, a tutela di imprese e produttori, lavorando insieme per ladel, in modo che ...

Agroalimentare: gli avvenimenti di GIOVEDI' 14 ottobre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - incontro "La filiera del tabacco tra tradizione e innovazione". Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Gian Luigi Cervesato, presidente e a.d. JTI Italia; Anna Maria Barrile, responsabile Relazioni Istituzionali di ...

