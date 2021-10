Strage in Norvegia, la polizia conferma: “È un convertito all’Islam, indaghiamo per terrorismo” (video) (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mentre i giornali titolavano sui sospetti di un nuovo suprematista bianco che colpiva in Norvegia dieci anni dopo la Strage di Utoya, è arrivata la doccia fredda per molti cronisti: l’attentatore è un uomo convertito all’Islam ed era già seguito dalla polizia per la sua radicalizzazione. Il 37enne di nazionalità danese sospettato di avere ucciso ieri a Kongsberg con arco e frecce cinque persone si era infatti convertito all’Islam. Lo ha riferito la polizia norvegese in una conferenza stampa di cui danno conto i media locali. LEGGI ANCHE Preso l'arciere che ha terrorizzato la Norvegia uccidendo 5 persone. L'identità resta coperta (video) Svezia, attacco terroristico: 8 accoltellati e feriti nel paese ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mentre i giornali titolavano sui sospetti di un nuovo suprematista bianco che colpiva indieci anni dopo ladi Utoya, è arrivata la doccia fredda per molti cronisti: l’attentatore è un uomoed era già seguito dallaper la sua radicalizzazione. Il 37enne di nazionalità danese sospettato di avere ucciso ieri a Kongsberg con arco e frecce cinque persone si era infatti. Lo ha riferito lanorvegese in una conferenza stampa di cui danno conto i media locali. LEGGI ANCHE Preso l'arciere che ha terrorizzato lauccidendo 5 persone. L'identità resta coperta () Svezia, attacco terroristico: 8 accoltellati e feriti nel paese ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terrore in Norvegia, un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone, molti i feriti. La strage è avvenu… - Agenzia_Ansa : E' un danese di 37 anni e si è convertito all'Islam, l'autore della strage di ieri sera a Kongsberg, in Norvegia.… - RItalia_N : Strage in Norvegia, l’assassino arciere non è un “suprematista”, ma un danese convertito all’Islam: - cgcronos : Norvegia, il 'nuovo Breivik' con arco e frecce: 'Si era convertito all'Islam', la conferma della polizia - Guido_Pelloni : RT @Agenzia_Ansa: E' un danese di 37 anni e si è convertito all'Islam, l'autore della strage di ieri sera a Kongsberg, in Norvegia. L'uomo… -