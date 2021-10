Strage in Norvegia: danese con arco e frecce uccide 5 persone e ne ferisce 2, arrestato. Sconosciuto il movente (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Strage in Norvegia: un uomo armato di arco e frecce uccide cinque persone e ne ferisce due a Kongsberg, a 70 km sud-est da Oslo, arrestato. L’omicida è un cittadino danese di 30 anni residente a Kongsberg, le autorità non hanno voluto rivelare il nome. La polizia conferma che ha agito da solo. Al momento non si conoscono le ragioni del folle gesto ma non si esclude la matrice terroristica. Norvegia, danese con arco e frecce uccide 5 persone e ne ferisce 2 Secondo le testimonianze riportate dai media norvegesi, l’attacco sarebbe partito da un supermercato della Coop Extra vicino a una zona ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott –in: un uomo armato dicinquee nedue a Kongsberg, a 70 km sud-est da Oslo,. L’omicida è un cittadinodi 30 anni residente a Kongsberg, le autorità non hanno voluto rivelare il nome. La polizia conferma che ha agito da solo. Al momento non si conoscono le ragioni del folle gesto ma non si esclude la matrice terroristica.cone ne2 Secondo le testimonianze riportate dai media norvegesi, l’attacco sarebbe partito da un supermercato della Coop Extra vicino a una zona ...

