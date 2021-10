Richieste di mutui, cresce la domanda del segmento Under 35 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come riporta l’approfondimento del Magazine di Immobiliare.it, l’analisi del Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF mette in luce alcune interessanti tendenze per quel che riguarda la richiesta di mutui e finanziamenti nel terzo trimestre del 2021. In sintesi, si nota che le famiglie italiane hanno fatto registrare una minore richiesta di accesso al credito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-22,6%) quando però si erano concentrate le istruttorie rimaste inevase durante le chiusure della primavera. Inoltre, da un lato aumenta l’importo medio richiesto e dall’altro continuano a crescere le domande da parte del segmento degli Under 35. Le Richieste di mutui a settembre 2021 Quanto incidono le Richieste di mutui e finanziamenti da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come riporta l’approfondimento del Magazine di Immobiliare.it, l’analisi del Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF mette in luce alcune interessanti tendenze per quel che riguarda la richiesta die finanziamenti nel terzo trimestre del 2021. In sintesi, si nota che le famiglie italiane hanno fatto registrare una minore richiesta di accesso al credito rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-22,6%) quando però si erano concentrate le istruttorie rimaste inevase durante le chiusure della primavera. Inoltre, da un lato aumenta l’importo medio richiesto e dall’altro continuano are le domande da parte deldegli35. Ledia settembre 2021 Quanto incidono ledie finanziamenti da parte ...

