Prezzi benzina e diesel ancora in salita (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano a salire i Prezzi dei carburanti, con benzina e diesel più cari soprattutto nella modalità self service. Ecco le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,725 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,732, pompe bianche 1,705), diesel a 1,585 euro/litro (+6, compagnie 1,592, pompe bianche 1,568). benzina servito a 1,829 euro/litro (+3, compagnie 1,872, pompe bianche 1,753), diesel a 1,717 euro/litro (+4, compagnie 1,764, pompe bianche 1,620). Gpl servito a 0,801 euro/litro (+4, compagnie 0,810, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,080 euro/kg ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano a salire idei carburanti, conpiù cari soprattutto nella modalità self service. Ecco le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,725 euro/litro (+6 millesimi, compagnie 1,732, pompe bianche 1,705),a 1,585 euro/litro (+6, compagnie 1,592, pompe bianche 1,568).servito a 1,829 euro/litro (+3, compagnie 1,872, pompe bianche 1,753),a 1,717 euro/litro (+4, compagnie 1,764, pompe bianche 1,620). Gpl servito a 0,801 euro/litro (+4, compagnie 0,810, pompe bianche 0,790), metano servito a 1,080 euro/kg ...

Advertising

Adnkronos : #Benzina e diesel, corrono i #prezzi: per le famiglie in arrivo una stangata. - GiZollino : RT @RivEnergia: Alla stangata sulla bolletta elettrica e su quella del gas si va aggiungendo quella sui #carburanti, con la benzina ormai p… - RivEnergia : Se la domanda dovesse proseguire nella sua crescita, sarebbe inevitabile un impatto sui prezzi alcune banche di a… - RivEnergia : Alla stangata sulla bolletta elettrica e su quella del gas si va aggiungendo quella sui #carburanti, con la benzina… - lifestyleblogit : Prezzi benzina e diesel ancora in salita - -