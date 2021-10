Incendio in un grattacielo a Taiwan, almeno 46 morti (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Incendio è divampato intorno alle 3 del mattino (ora locale di Taiwan) ai primi piani del grattacielo che si trova nel quartiere di Yancheng della città di Kaohsiung, nella parte sud dell’isola. In poco tempo il fuoco ha divorato i 13 piani dell’edificio provocando, secondo il bilancio attuale, 46 morti e circa 80 feriti. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Sul posto operano oltre 370 soccorritori, secondo i vigili del fuoco ci sono ancora persone intrappolate al settimo e undicesimo piano. Nel palazzo c’erano ristoranti, bar karaoke, un cinema e 120 appartamenti. Le autorità riferiscono che nell’ultimo periodo la parte commerciale del grattacielo era stata parzialmente abbandonata e ai primi piani si erano accumulati molti rifiuti. Inoltre, si sarebbe già escluso il fattore umano ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’è divampato intorno alle 3 del mattino (ora locale di) ai primi piani delche si trova nel quartiere di Yancheng della città di Kaohsiung, nella parte sud dell’isola. In poco tempo il fuoco ha divorato i 13 piani dell’edificio provocando, secondo il bilancio attuale, 46e circa 80 feriti. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso. Sul posto operano oltre 370 soccorritori, secondo i vigili del fuoco ci sono ancora persone intrappolate al settimo e undicesimo piano. Nel palazzo c’erano ristoranti, bar karaoke, un cinema e 120 appartamenti. Le autorità riferiscono che nell’ultimo periodo la parte commerciale delera stata parzialmente abbandonata e ai primi piani si erano accumulati molti rifiuti. Inoltre, si sarebbe già escluso il fattore umano ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio grattacielo Taiwan, grattacielo in fiamme: si contano per ora 46 morti e 79 feriti Sono 46 i morti, 79 persone invece sono state ferite, nell'incendio del grattacielo di Taiwan. Le fiamme sono divampate di notte, partite dal piano terra per poi svilupparsi velocemente lungo i 13 piani dell'edificio. Ma i numeri potrebbero crescere: secondo ...

Via Antonini, tre indagati per l'incendio del grattacielo Colpa dei pannelli che rivestivano esternamente il palazzo e che erano "altamente infiammabili", come hanno dimostrato i filmati sull'incendio ripresi dai cellulari dei residenti nella zona. Intanto ...

Via Antonini, tre indagati per l'incendio del grattacielo IL GIORNO Incendio in un grattacielo a Taiwan, almeno 46 morti L’ incendio è divampato intorno alle 3 del mattino (ora locale di Taiwan) ai primi piani del grattacielo che si trova nel quartiere di Yancheng della città di Kaohsiung, nella parte sud dell’isola. In ...

Grattacielo in fiamme a Taiwan, 46 morti e decine di feriti Grattacielo in fiamme a Taiwan, 46 morti e decine di feriti. Taipei - Alcune persone sono ancora intrappolate all'interno dell'edificio ...

