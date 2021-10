Green pass: la mia idea di libertà la paghi lo Stato. Troppo comodo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Negli anni ’80 e ’90 il movimento pacifista indicava ai suoi sostenitori di fare obiezione fiscale alle spese militari. Nella dichiarazione dei redditi si detraeva la percentuale che lo Stato nel bilancio investiva in armamenti. La scelta aveva una conseguenza: se al momento della verifica l’agenzia delle entrate constatava l’ammanco iniziava una procedura che poteva finire con il pignoramento dei mobili di casa. Quello che fa dei no vax no Green pass una cosa poco seria anche al di sotto delle jacquerie di altri tempi è anche questo: l’assoluto senso di irresponsabilità, il volere senza che vi siano conseguenze, anzi, al contrario, pretendendo dallo Stato una concessione per il proprio distorto concetto di libertà. Si tratta di istinti, bassi istinti, irrazionalità, essere contro come i peggiori ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Negli anni ’80 e ’90 il movimento pacifista indicava ai suoi sostenitori di fare obiezione fiscale alle spese militari. Nella dichiarazione dei redditi si detraeva la percentuale che lonel bilancio investiva in armamenti. La scelta aveva una conseguenza: se al momento della verifica l’agenzia delle entrate constatava l’ammanco iniziava una procedura che poteva finire con il pignoramento dei mobili di casa. Quello che fa dei no vax nouna cosa poco seria anche al di sotto delle jacquerie di altri tempi è anche questo: l’assoluto senso di irresponsabilità, il volere senza che vi siano conseguenze, anzi, al contrario, pretendendo dallouna concessione per il proprio distorto concetto di. Si tratta di istinti, bassi istinti, irrazionalità, essere contro come i peggiori ...

