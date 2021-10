Caso Ambra Angiolini: il servizio di Striscia la Notizia fa arrabbia il web (Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova stagione di Striscia la Notizia è iniziata da qualche settimana ed è già tempo di aspre critiche, l’ultima questione è nata per il tapiro consegnato ad Ambra Angiolini, la quale pare essere stata tradita da Massimiliano Allegri. La domanda che è sorta immediatamente spontanea è: perché consegnarlo a lei, che sarebbe stata tradita, piuttosto che a Allegri? Molti vip hanno manifestato la vicinanza verso la showgirl e hanno attaccato il programma. Striscia la Notizia: Selvaggia Lucarelli contro il tg satirico Nel corso dell’ultimo appuntamento di Striscia la Notizia, i telespettatori hanno avuto molto da ridire sul tapiro che Valerio Staffelli ha consegnato ad Ambra Angiolini. Della stessa opinione sono stati ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) La nuova stagione dilaè iniziata da qualche settimana ed è già tempo di aspre critiche, l’ultima questione è nata per il tapiro consegnato ad, la quale pare essere stata tradita da Massimiliano Allegri. La domanda che è sorta immediatamente spontanea è: perché consegnarlo a lei, che sarebbe stata tradita, piuttosto che a Allegri? Molti vip hanno manifestato la vicinanza verso la showgirl e hanno attaccato il programma.la: Selvaggia Lucarelli contro il tg satirico Nel corso dell’ultimo appuntamento dila, i telespettatori hanno avuto molto da ridire sul tapiro che Valerio Staffelli ha consegnato ad. Della stessa opinione sono stati ...

