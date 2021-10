Caserta | approvata la progettazione esecutiva per realizzazione di svincolo a rotatoria

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Provincia di, con decreto monocratico presidenziale n. 242, ha approvato ladi lavori di manutenzione straordinaria per laditra la S.P. n. 3 Brezza e la S.P. n. 158 Borgo Appio I e II tratto, per un importo complessivo pari ad euro 260.000,00. I lavori in programma si sono resi necessari per salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale del luogo, dal momento che negli ultimi tempi si sono verificati numerosi incidenti stradali, anche mortali. Tale intervento, una volta ultimato, costituirà complessivamente un dispositivo di limitazione della velocità e pertanto aumenterà il livello di sicurezza stradale ...