Calano gli stranieri, ma aumentano le loro difficoltà (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono di meno, più poveri e maggiormente colpiti dalla pandemia. È il quadro sulla condizione dei cittadini stranieri che vivono in Italia disegnato dal Rapporto Caritas-Migrantes 2021. Tra il 2020 e oggi la popolazione migrante è diminuita del 5,1%, passando da 5.306.548 a 5.035.643. Le cause individuate dallo studio riguardano soprattutto l'aumento di mortalità causato dal Covid-19 e la diminuzione degli spostamenti verso altri paesi. A livello percentuale decresce la componente di religione musulmana: con due punti in meno si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Calano gli Coronavirus in Fvg, 87 contagi e zero morti. Calano le Terapie intensive Non si registrano contagi tra il personale né tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani.

Covid, solo 2 positivi. Vaccini, tante prime dosi: effetto obbligo green pass Avellino . Covid, calano i contagi in Irpinia con soli due nuovi casi su 495 tamponi processati nelle ultime 24 ore. ... Tanti gli indecisi che hanno deciso di vaccinarsi, numerosi quelli che si sono ...

Castelnovo Monti, due cani da caccia cadono nel dirupo Salvati dai pompieri castelnovo monti. Brutta avventura, ma per fortuna a lieto fine, per due cani da caccia che ieri sera sono finti in un dirupo mentre erano in giro con il proprio padrone. Sono stati i vigili del fuoco ...

