Accoltellò ragazza contesa e il rivale in amore | arrestato 17enne

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Unè statodalla Polizia di Stato e posto in istituto di pena minorile per i reati di tentato omicidio e lesioni gravi commessi il 27 giugno scorso in un lido di Castel Volturno (Caserta) nei confronti di un ragazzo ed unadi poco più grandi. Il minore, durante una festa, spinto dalla gelosia per una, sferrò numerose coltellate sulla pista da ballo verso la giovane stessa e un altro ragazzo, con quest’ultimo che riportò ferite gravi e fu portato in pericolo di vita alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove venne operato due volte. I poliziotti del Commissariato di Castel Volturno hanno identificato il minore, che subito dopo il fatto fuggì, anche grazie ai social network. La Procura per i minorenni di Napoli ha ...