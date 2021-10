VIDEO Parma | Buffon inarrestabile | continua il dominio a morra cinese

Advertising

informazionecs : 'Company in a Day', innovativo video sull'impresa edile Allodi, il 13 ottobre 2021 all'APE Museo di Parma - gazzettaparma : Cerbiatti sotto al ponte dei Carrettieri: nell'aniversario dell'alluvione un segno di bellezza - Video - LucaPrt : RT @GeMa7799: Parma ieri.... - Patrizi38452702 : RT @GeMa7799: Parma ieri.... - nonnona23928040 : RT @GeMa7799: Parma ieri.... -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Parma

ParmaPress24

Erano riprese questa mattina alle 7.30 le ricerche di una fungaiola di cui non si avevano più notizie da ieri pomeriggio. La donna, 60 anni, era arrivata a PratoSspilla insieme al marito. Al ......- Alla scoperta del Sentiero Italia" Autoprodotto a dicembre 2020 da Va' Sentiero cone ... Tra questi: il festival It.a.cà Ogliastra, il Festival dello Sviluppo sostenibile a; Expo Dubai ; ...Sono stati oltre 20 mila i visitatori della mostra Le Porcellane de Duchi di Parma. Capolavori delle grandi manifatture del ’700 europee, curata da Giovanni Godi e Antonella Balestrazzi, che si è svol ...C’è grande attesa e fermento per il ritorno della Parma Marathon. Solo per fare un esempio, negli ultimi giorni sono andate sold out le iscrizioni alla corsa di 10 km, competitiva e non. “I AM IN LOVE ...