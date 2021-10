The Last of Us di HBO ci mostra più da vicino Pedro Pascal nei panni di Joel (Di mercoledì 13 ottobre 2021) The Last of Us di HBO sta andando avanti con le riprese e una nuova foto dal set ci ha fornito un migliore sguardo alla star di The Mandalorian Pedro Pascal nei panni di Joel. Pascal è stato avvistato nei panni del protagonista da Kristin Raworth (grazie, The Last of Us News) mentre entrava nel set del centro di Edmonton che rappresenta l'area di Boston del gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Theof Us di HBO sta andando avanti con le riprese e una nuova foto dal set ci ha fornito un migliore sguardo alla star di The Mandalorianneidiè stato avvistato neidel protagonista da Kristin Raworth (grazie, Theof Us News) mentre entrava nel set del centro di Edmonton che rappresenta l'area di Boston del gioco. Leggi altro...

Advertising

GiuseppeGiu15 : The Last of Us, la serie TV: nuove foto - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Last of Us: Pedro Pascal nei panni di Joel in una nuova foto dal set - esepnayen : @Yoowochan not the last one JSKSJSJSJK - Federic53678779 : RT @SkyTG24: The Last Duel, il cast del film da domani al cinema: da Ben Affleck a Matt Damon. FOTO - SkyTG24 : The Last Duel, il cast del film da domani al cinema: da Ben Affleck a Matt Damon. FOTO -