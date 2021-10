Squid Game contro l’iniquità sociale. Ma noi non siamo la Corea (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una vita alla Coreana? Uhm, no, grazie. Eppure adesso chiunque sia appassionato di serie tv e di relativi influssi sul costume, non parla d’altro: come capita nello show business si è realizzato l’imponderabile, ovvero “Squid Game”, serialità Coreana costruita secondo un modulo narrativo consumato, in tre settimane si è trasformata nel programma più visto nella storia di Netflix, sbaragliando concorrenti ben più accreditati. Non solo: il 95 per cento degli spettatori della serie vive fuori dalla Corea del sud, disseminato in tutto il mondo, il che fa dello show un poderoso fenomeno globale (una moltitudine che assiste a episodi parlati in Coreano con sottotitoli), mentre l’indotto consumistico sotto forma di merchandising e propagazione epidemica dei relativi trend, sta già invadendo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una vita allana? Uhm, no, grazie. Eppure adesso chiunque sia appassionato di serie tv e di relativi influssi sul costume, non parla d’altro: come capita nello show business si è realizzato l’imponderabile, ovvero “”, serialitàna costruita secondo un modulo narrativo consumato, in tre settimane si è trasformata nel programma più visto nella storia di Netflix, sbaragliando concorrenti ben più accreditati. Non solo: il 95 per cento degli spettatori della serie vive fuori dalladel sud, disseminato in tutto il mondo, il che fa dello show un poderoso fenomeno globale (una moltitudine che assiste a episodi parlati inno con sottotitoli), mentre l’indotto consumistico sotto forma di merchandising e propagazione epidemica dei relativi trend, sta già invadendo ...

