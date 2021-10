(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il, ma questa volta c'è andato davvero; non era ai comandi dell'astronave Enterprise in uno studio cinematografico della serie Tv "Star Trek" ma a bordo del razzo ...

Esauriti i venti ad alta quota che hanno costretto a rinviare il lancio oltre le 24 ore , oggi, quando in Italia erano le 16:50, io, ilJames Tiberius Kirk, sono tornato nello. Questa ...IlKirk di Star Trek finalmente nello, non in quello in cui veniva appeso a cavi su fondali verdi: in diretta live il lancio di New Shepard di Blue Origin di Jeff Bezos con il novantenne ...Mercoledì, 13 ottobre 2021 Home > aiTv > Spazio, il capitano Kirk è "tornato" nello Spazio Van Horn, 13 ott. (askanews) - Il capitano Kirk è tornato nello Spazio, ma questa volta c'è andato davvero; n ...Diavolo di un Capitano Kirk, alias William Shatner, che alla veneranda età di 90 anni suonati c’è riuscito davvero a fare ciò che un essere umano riuscirebbe difficilmente a realizzare. Era il 2014, e ...