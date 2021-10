Rocco Siffredi in lacrime ricorda la morte del fratello | le urla di sua madre

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)aveva promesso a sua moglie che non si sarebbe emozionato durante l’intervista a Ti sento con Pierluigi Diaco. Gli occhi invece diventano subito rossi quando pensa a suo, alla, a quel drammatico giorno di tanti anni fa.aveva solo 6 anni ma ancoraledisperate dellaper il figlio morto a soli 12 anni. Ci sono due immagini che lui non dimenticherà mai e sono le mani che suo padre aveva sul volto in mezzo allee suopiù piccolo che raccoglieva i confetti sul corpo delmorto. Lui ea ancora troppo piccolo per capire cosa stesse accadendo ma quella disperazione nella sua famiglia la stava vivendo. Fu ...

non trattiene le lacrime in tv. Ospite di Pierluigi Diaco a Ti Sento , su Rai Due, racconta la sua tragedia familiare . Parla della perdita di suo fratello, quando lui aveva solo 6 anni,...Leggi anche > Durante la puntata che andrà in onda questa sera su RaiDue, in seconda serata, Pierluigi Diaco ha mostrato una clip in cui scorrono tutti i ricordi della vita di, dall'...Rocco Siffredi ospite di Pierluigi Diaco si commuove, ricorda il giorno della morte del fratello, la madre che impazzì dal dolore ...Rocco Siffredi ospite di Pierluigi Diaco a ‘Ti Sento’ su Rai2 ha ricordato il giorno in cui è avvenuta la tragedia che gli ha cambiato la vita, ovvero quello in cui suo fratello Claudio è morto a soli ...