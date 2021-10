Robin Williams, l'imitazione dell'attore Jamie Costa sbalordisce i fan (VIDEO) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I fan di Robin Williams sono rimasti letteralmente sbalorditi dall'imitazione dell'amato attore che Jamie Costa ha condiviso sul proprio canale YouTube. L'imitazione di Jamie Costa ha lasciato senza parole i fan di Robin Williams questo martedì: l'attore ha condiviso un VIDEO di cinque minuti sul proprio canale YouTube, intitolato "Robin, scena di prova", in cui ha impersonato alla perfezione uno dei più amati attori della storia del cinema. La clip, diretta e montata da Jake Lewis, mostra Costa nei panni di Williams sul set di Mork e Mindy nel 1982, quando la sua co-star Pam Dawber, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I fan disono rimasti letteralmente sbalorditi dall''amatocheha condiviso sul proprio canale YouTube. L'diha lasciato senza parole i fan diquesto martedì: l'ha condiviso undi cinque minuti sul proprio canale YouTube, intitolato ", scena di prova", in cui ha impersonato alla perfezione uno dei più amati attoria storia del cinema. La clip, diretta e montata da Jake Lewis, mostranei panni disul set di Mork e Mindy nel 1982, quando la sua co-star Pam Dawber, ...

