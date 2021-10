Mozzarella conquista Francia | a tavola batte Camembert

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) A settembre i francesi hanno mangiato piùche, preferendo il formaggio italiano a quello finora più diffuso sulle tavole di. E’ la prima volta che i formaggi italiani vengono più venduti di quelli francesi, come scrive Le Figaro, che sottolinea che ”mai le specialità culinarie italiane sono state così apprezzate nel mondo e soprattutto in”. E aggiunge che ”nel paese dei mille formaggi, laha appena detronizzato il sacrosanto, fino ad allora il formaggio a pasta molle più diffuso in”. Fabrice Collier, presidente dell’Unione Normanna dei Produttori di(Snfc), ha confermato che ”per la prima volta inla curva delle vendite di, ...

L'uso di questi due formaggi a pasta molle non è lo stesso, afferma Collier, definendo il Camembert "più un formaggio da tavola" e la"un formaggio da cucina". Esistono quindi rituali e ......prima si era dimostrata come un'autentica mina deflagrante nel luminoso cammino teso alla...di pizza!?!...dai sbrigati ...mancano due minuti...vai a metterci sopra le fettine di...'...NAPOLI – Missione all’estero per il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop. Ottobre sarà dedicato agli eventi internazionali, a partire dall’Esposizione Universale di Dubai fino alla fie ...L'obiettivo e' consolidare il trend positivo dell'export della Bufala Dop. Nel 2020 le esportazioni hanno fatto segnare un +9,7% ...