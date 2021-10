“Ma quali insulti e minacce”: la professoressa smentisce la storia della studentessa di Bologna No pass | VIDEO (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ entrata in aula pur consapevole di non poterlo fare, poi un alterco con la docente: la studentessa di filosofia, Silvia, che ieri è stata allontanata da Dipartimento era sprovvista di Green pass. Un fatto non isolato ad UniBo, l’Ateneo del capoluogo emiliano-romagnolo ha al suo interno un gruppo piuttosto nutrito di no vax. Se ne contano Sono 130 tra tecnici, amministrativi e professori. studentessa di filosofia all’università di Bologna protesta control il green pass: pic.twitter.com/pMTl3eoFyO — Alessandra (@alessabocchi) October 12, 2021 La ragazza dopo il suo allontanamento dall’aula ha preso il microfono ed ha parlato ai presenti. Non con dei fogli in mano, come siamo stati abituati, ma con uno smartphone. A sottolineare, per i nostalgici, come i tempi siano cambiati. “Ma ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ entrata in aula pur consapevole di non poterlo fare, poi un alterco con la docente: ladi filosofia, Silvia, che ieri è stata allontanata da Dipartimento era sprovvista di Green. Un fatto non isolato ad UniBo, l’Ateneo del capoluogo emiliano-romagnolo ha al suo interno un gruppo piuttosto nutrito di no vax. Se ne contano Sono 130 tra tecnici, amministrativi e professori.di filosofia all’università diprotesta control il green: pic.twitter.com/pMTl3eoFyO — Alessandra (@alessabocchi) October 12, 2021 La ragazza dopo il suo allontanamento dall’aula ha preso il microfono ed ha parlato ai presenti. Non con dei fogli in mano, come siamo stati abituati, ma con uno smartphone. A sottolineare, per i nostalgici, come i tempi siano cambiati. “Ma ...

