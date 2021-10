Incendio ad Airola, Mortaruolo: “Sono vicino alla comunità” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sono vicino alla comunità di Airola per il drammatico Incendio divampato in un’azienda locale. E un grazie ai vigili del fuoco e a tutti coloro che Sono impegnati per contrastare il propagarsi della nube tossica. Ho immediatamente telefonato al sindaco Vincenzo Falzarano per esprimere la mia vicinanza e confermare che la Regione Campania è pronta a fare la sua parte per la comunità di Airola che guarda con preoccupazione all’accaduto. Altresì ritengo la presenza in città domani del capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, meritevole di una richiesta di interessamento come pure di intervento, qualora se ne profilasse la necessità”. Così Erasmo Mortaruolo, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “diper il drammaticodivampato in un’azienda locale. E un grazie ai vigili del fuoco e a tutti coloro cheimpegnati per contrastare il propagarsi della nube tossica. Ho immediatamente telefonato al sindaco Vincenzo Falzarano per esprimere la mia vicinanza e confermare che la Regione Campania è pronta a fare la sua parte per ladiche guarda con preoccupazione all’accaduto. Altresì ritengo la presenza in città domani del capo della Protezione Civile Nazionale, Fabrizio Curcio, meritevole di una richiesta di interessamento come pure di intervento, qualora se ne profilasse la necessità”. Così Erasmo, ...

