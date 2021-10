Fedele: “Insigne l’avrei già ceduto. Scudetto? Il Napoli non ha ancora affrontato le prime 6 squadre di questa classifica” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Enrico Fedele parla del rinnovo di Lorenzo Insigne e della corsa Scudetto in serie A del Napoli di Luciano Spalletti. Fedele SUL RINNOVO DI LORENZO Insigne Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli non trova ancora una definizione. Sul caputano del Napoli si sono accesi i fari della MLS americana, ma nonostante tutto ci sono ancora spiragli per un accordo con la società partenopea. Enrico Fedele storico manager dei fratelli Cannavaro. L’opinionista ai microfoni di Radio Marte ha parlato del caso Insigne e della corsa Scudetto del Napoli: “Rinnovo Insigne? Basta, dobbiamo smetterla di parlare di questo caso. Se ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Enricoparla del rinnovo di Lorenzoe della corsain serie A deldi Luciano Spalletti.SUL RINNOVO DI LORENZOIl rinnovo di Lorenzocon ilnon trovauna definizione. Sul caputano delsi sono accesi i fari della MLS americana, ma nonostante tutto ci sonospiragli per un accordo con la società partenopea. Enricostorico manager dei fratelli Cannavaro. L’opinionista ai microfoni di Radio Marte ha parlato del casoe della corsadel: “Rinnovo? Basta, dobbiamo smetterla di parlare di questo caso. Se ...

