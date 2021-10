Fare un allaccio Enel? Per me una via crucis piena di intoppi burocratici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E Luce Fu. Magari. Se fosse per l’Enel, brancolerei nel buio. E dove non c’è più neanche la certezza di accendere un interruttore meglio, forse, ritornare a lume di candela. Intanto difendo il mio diritto di protestare. Sì, ma a chi? Per Fare un reclamo ti suggeriscono di mandare un fax. Un fax? Chi di voi oggi possiede un fax. Siamo spalancati sul terzo millennio, ma se vuoi denunciare un disservizio, anzi una catena di disservizi, loro sono fermi a Jurassic time. Ci sarebbe anche una terza via quella di mandare una e-mail a Enel energia e bla blabla… Cosa che ho fatto, nessuna risposta. O certo ci sarebbero anche i vari enti Agcom per la tutela dei consumatori. Ma anche lì nessuno ti fila. Sono i soliti posti scaldapoltrone a stipendio garantito. Eppure leggo che Enel SpA è il più grande operatore elettrico d’Italia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E Luce Fu. Magari. Se fosse per l’, brancolerei nel buio. E dove non c’è più neanche la certezza di accendere un interruttore meglio, forse, ritornare a lume di candela. Intanto difendo il mio diritto di protestare. Sì, ma a chi? Perun reclamo ti suggeriscono di mandare un fax. Un fax? Chi di voi oggi possiede un fax. Siamo spalancati sul terzo millennio, ma se vuoi denunciare un disservizio, anzi una catena di disservizi, loro sono fermi a Jurassic time. Ci sarebbe anche una terza via quella di mandare una e-mail aenergia e bla blabla… Cosa che ho fatto, nessuna risposta. O certo ci sarebbero anche i vari enti Agcom per la tutela dei consumatori. Ma anche lì nessuno ti fila. Sono i soliti posti scaldapoltrone a stipendio garantito. Eppure leggo cheSpA è il più grande operatore elettrico d’Italia ...

