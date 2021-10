Entrava nei conti degli italiani e rivendeva in Russia oggetti high-tech: ora arrestata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dietro quel volto di una mamma di famiglia, con regolare lavoro, si nascondeva un hacker, di quelli pericolosissimi: Entrava nei conti degli italiani per rivendere nella sua patria natia, la Russia, oggetti hig tech. Una doppia vita smascherata. Dietro quella mamma quarantenne si celava una hacker russa (Adobe Stock)La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha arrestato una 40enne russa, da anni residente nel capoluogo di provincia ligure, appartenente a un’organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. I traffici illeciti della 40enne russa non sono sfuggiti agli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova che, al termine di ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dietro quel volto di una mamma di famiglia, con regolare lavoro, si nascondeva un hacker, di quelli pericolosissimi:neiper rivendere nella sua patria natia, lahig. Una doppia vita smascherata. Dietro quella mamma quarantenne si celava una hacker russa (Adobe Stock)La Polizia Postale, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, ha arrestato una 40enne russa, da anni residente nel capoluogo di provincia ligure, appartenente a un’organizzazione transnazionale dedita alle frodi informatiche, alla ricettazione ed al riciclaggio. I traffici illeciti della 40enne russa non sono sfuggiti agli esperti della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Genova che, al termine di ...

