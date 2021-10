Chi è la compagna di Enrico Brignano, Flora Canto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ecco chi è Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano: uno degli attori comici più amati e talentosi di tutto il panorama cinematografico italiano. La compagna di Enrico Brignano si chiama Flora Canto ed è un volto noto del panorama televisivo italiano, in parte grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello, ed in secondo luogo per essersi legata sentimentalmente al famoso attore comico, da cui ha avuto due figli: Martina e Nicolò. Flora è nata a Roma nel 1983, il successo arriva quando viene presentata come fidanzata dell'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. La loro storia finisce dopo due anni e lei viene chiamata da Maria De Filippi per partecipare a Uomini e ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ecco chi è, ladi: uno degli attori comici più amati e talentosi di tutto il panorama cinematografico italiano. Ladisi chiamaed è un volto noto del panorama televisivo italiano, in parte grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello, ed in secondo luogo per essersi legata sentimentalmente al famoso attore comico, da cui ha avuto due figli: Martina e Nicolò.è nata a Roma nel 1983, il successo arriva quando viene presentata come fidanzata dell'ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. La loro storia finisce dopo due anni e lei viene chiamata da Maria De Filippi per partecipare a Uomini e ...

