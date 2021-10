Advertising

Ieri mattina ottimi ascolti per @RaiDue #ifattivostri segna 494.000 spettatori al 8.2% in seconda parte 844.000 al 8.7%
Ascolti Tv di ieri 12 ottobre 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio
Ascolti tv ieri, martedì 12 ottobre, dati auditel e share
Martedì 12 Ottobre #SportMediaset ha registrato nel programma di ieri 724.000 telespettatori e il 5%
Martedì 12 Ottobre #PortaAPorta ha totalizzato nel programma di ieri 697.000 telespettatori

ROMA - Jack e Rose non naufragano. La storia d'amore narrata da James Cameron nel colossal 'Titanic' continua a macinare successi. Trasmesso in prima serata ieri, 12 ottobre, su Canale 5, il film ha tenuto incollati allo schermo 1.770.000 spettatori pari al 12.8 per cento di share, piazzandosi al secondo posto sul podio dei programmi più seguiti. Sul Rai Uno, con Purché finisca Bene - Digitare il Codice Segreto, conquista a mani basse gli ascolti del prime time di martedì 12 ottobre 2021.