Anziana muore sbranata da due cani: tragedia in un cortile a Sassuolo davanti a una bambina

tragedia a Sassuolo, in provincia di Modena, dove un'Anziana sarebbe morta sbranata da 2 cani AmStaff. La vittima, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanata dalla sua abitazione in stato confusionale e, per errore, sarebbe entrata in un altro cortile privato finendo per essere aggredita dagli animali. Il dramma si sarebbe consumato davanti a una bambina, figlia dei proprietari.

La donna di 89 anni sarebbe morta dopo essere stata aggredita e sbranata da 2 cani di razza AmStaff (American Staffordshire Terrier) all'interno di un cortile privato.

