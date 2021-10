Sky scrive all’Antitrust contro Dazn

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sky Sky ha scrittoper chiedere un intervento, a motivo dei ripetuti disservizi verificatisi sulla piattaforma nella trasmissione della Serie A. I problemi tecnici, che dall’inizio della stagione hanno esposto lo streamer ad una pioggia di critiche, sono stati evidenziati dalla pay tv di Comcast in una missiva in cui viene auspicata una reazione dell’Autorità, anche drastica, nei confronti della società che detiene i diritti tv del Campionato. Come riporta Il Sole24Ore, Sky sarebbe arrivata a prospettarela soluzione finale di una sublicenza dei suddetti diritti, dei qualiè titolare fino al termine della stagione 2023/24. Lettera e parere legale sono stati spediti la scorsa settimana al Garante e, secondo quanto ricostruito dal quotidiano economico, ...

La lotta senza esclusione di colpi non è finita, in pratica, evuole ottenere qualcosa prima della conclusione del campionato, momento in cui si concluderà anche l'istruttoria dell'Agcom nei ...ha deciso di intervenire contro DAZN scrivendo una lettera all'Antitrust: i dettagliall'Antitrust. E mettendo insieme episodi e questioni legati alla trasmissione della Serie A su Dazn, la pay - tv di Comcast si spinge nella sostanza a mettere sul tavolo dell'Autorità la ...Sky ha scritto all’Antitrust per chiedere un intervento contro Dazn, a motivo dei ripetuti disservizi verificatisi sulla piattaforma nella trasmissione della Serie A. I problemi tecnici, che dall’iniz ...Fabio Caressa, giornalista Sky, ha affermato a proposito delle tante stelle presenti nel PSG: "Non credo che sia un esperimento destinato a funzionare, con tutto il rispetto di Pochettino. Troppi gall ...