Schianto frontale sulla provinciale, morta sul colpo una donna e due feriti: uno è gravissimo (Di martedì 12 ottobre 2021) Ancora sangue sulle strade italiane, una donna di 66 anni è morta a seguito di un incidente mortale a Morsano in Tagliamento, piccolo comune friulano al confine con il Veneto. Lo Schianto è avvenuto in un tratto rettilineo e non illuminato. L'utilitaria sulla quale viaggiava la donna è finita nel fosso che costeggia la strada, accartocciata. Per estrarla dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, mentre per soccorrere gli occupanti dell'altra vettura sono arrivati i sanitari e l'elicottero. In gravissime condizioni il guidatore, un ex carabiniere in pensione, mentre ha riportato ferite lievi l'uomo che viaggiava con lui. L'incidente si è verificato ieri, 11 ottobre, intorno alle 21.15 a Bando sulla sp 8, la strada che collega la frazione di ...

