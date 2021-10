Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, tornano i nazionali. Vieira unico indisponibile: Il norvegese Thorsby già a lavoro con i blucerchiati. T… - clubdoria46 : #Sampdoria, tornano #Gabbiadini e #Verre: chi sta fuori in attacco? #samp -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria tornano

Corriere dello Sport

GENOVA - Riparte la preparazione dellain vista della trasferta di Cagliari . Roberto D'Aversa inizia a ritrovare i giocatori partiti per rispondere alle convocazioni delle Nazionali, con Morten Thorsby primo a rientrare a ...... dal 13 ottobre The Jackalcon "Biscottis, Storie dell'Internet", nuovo show in cui ... dall'Inter di Ronaldo alla Fiorentina di Batistuta, passando per ladi Vialli e Mancini. E poi, ...Sampdoria in campo a Bogliasco in vista del Cagliari, già coi compagni il rientrante Thorsby. Cinque i blucerchiati con lavoro individuale ...Genova – Era un po di tempo che il Viperetta non faceva la vipera in tv. Una strategia precisa, quella di evitare le vecchie piazzate, per dimostrare ai tifosi della Sampdoria che da anni lo contestan ...