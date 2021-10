Napoli, occhio al Newcastle: Koulibaly scelto come rinforzo in difesa (Di martedì 12 ottobre 2021) Il Newcastle degli sceicchi è pronto a fare la spesa di big. Per la difesa avrebbe scelto Koulibaly del Napoli Il nuovo Newcastle degli sceicchi si prepara a fare la spesa di big per rinforzare una squadra in difficoltà ed entrare a far parte del calcio che conta. E per migliorare la difesa, come riportato dal Corriere dello Sport, i riflettori si sarebbero abbattuti su Kalidou Koulibaly che sta disputando una stagione incredibile con il Napoli. Il centrale senegalese ha però il contratto in scadenza nel 2023 e per strapparlo agli azzurri, il Newcastle dovrà per forza trattare con Aurelio De Laurentiis. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildegli sceicchi è pronto a fare la spesa di big. Per laavrebbedelIl nuovodegli sceicchi si prepara a fare la spesa di big per rinforzare una squadra in difficoltà ed entrare a far parte del calcio che conta. E per migliorare lariportato dal Corriere dello Sport, i riflettori si sarebbero abbattuti su Kalidouche sta disputando una stagione incredibile con il. Il centrale senegalese ha però il contratto in scadenza nel 2023 e per strapparlo agli azzurri, ildovrà per forza trattare con Aurelio De Laurentiis. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

FBiasin : “7su7, #Napoli da scudetto” “#Milan maturo: è da scudetto” “#Inter ancora favorita per lo scudetto” “Scudetto? Atte… - CalcioNews24 : Il #Newcastle ha messo gli occhi anche su #Koulibaly - occhio_notizie : Controlli dei carabinieri del Nas di Napoli nel weekend in ristoranti, pescherie e rivendite di generi alimentari - occhio_notizie : No vax e Forza Nuova, a Napoli scatta l'alert del Viminale in vista del 15 ottobre, deadline del Green pass obbliga… - CalcioNapoli24 : -