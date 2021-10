Masters1000 Indian Wells 2021, Matteo Berrettini ko con Taylor Fritz dopo una pessima giornata al servizio (Di martedì 12 ottobre 2021) Uno dei più classici bad day per Matteo Berrettini. L’avventura del romano al Masters1000 di Indian Wells si interrompe bruscamente al terzo turno, venendo sconfitto dall’americano Taylor Fritz per 6-4 6-3 in un’ora e ventitré minuti. giornata pessima per il numero 7 al mondo, apparso molto sulle gambe e incappato in una serie di errori non da lui, risultando per nulla incisivo con i suoi colpi migliori, servizio e dritto. Niente derby azzurro negli ottavi di finale con Jannik Sinner, dunque: sarà l’americano ad opporsi all’altoatesino per un posto tra i migliori otto del torneo californiano. Fritz comincia in maniera aggressiva, non impaurendosi delle legnate da fondo di Berrettini ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Uno dei più classici bad day per. L’avventura del romano aldisi interrompe bruscamente al terzo turno, venendo sconfitto dall’americanoper 6-4 6-3 in un’ora e ventitré minuti.per il numero 7 al mondo, apparso molto sulle gambe e incappato in una serie di errori non da lui, risultando per nulla incisivo con i suoi colpi migliori,e dritto. Niente derby azzurro negli ottavi di finale con Jannik Sinner, dunque: sarà l’americano ad opporsi all’altoatesino per un posto tra i migliori otto del torneo californiano.comincia in maniera aggressiva, non impaurendosi delle legnate da fondo di...

