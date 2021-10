Massacro del Circeo | cosa è successo | chi erano le vittime e i loro assassini

(Di martedì 12 ottobre 2021) «Cigno, cigno! C'è un gatto che miagola dentro una 127 in viale Pola». È la notte tra il 30 settembre e il primo ottobre 1975. A Roma, nel quartiere Trieste, un metronotte ferma una volante dei carabinieri: «C'è una macchina», dice, «una Fiat 127. Si sentono lamenti provenire dal bagagliaio». I militari parcheggiano, si avvicinano all'auto, ci girano intorno. Odono un rumore, chiamano i soccorsi via radio: «Cigno, cigno, c'è un gatto che miagola». Arrivano altre pattuglie. Arriva anche un fotoreporter ch'era sintonizzato sulle frequenze dell'Arma, si avvicina al portabagli mentre i militari lo forzano e, quando il portellone viene aperto, i suoi flash illuminano l'inferno. Nell'auto c'è una ragazza. È nuda, ferita, il volto una maschera di sangue. È sdraiata accanto a un'altra giovane. Anche lei è nuda, avvolta in una busta di plastica. Ma è morta. Tra poche ore, all'alba, i giornali ...

ciropellegrino : La storia di Donatella Colasanti e di quello che ha passato sono conosciute solo in parte. Il massacro del Circeo… - _arianna : Il film sul massacro del Circeo vietato ai minori di 18 anni, le foto della superstite diciassettenne diffuse ovunq… - AuroraTamigio : RT @silenzioinsala: 'La Scuola cattolica è un film che deve essere visto soprattutto dai giovani. Da quella fascia di età a cui la censura… - MeleoFernando : RT @Teresat73540673: - p64389000hamdf : RT @ahp68: Tra poco saranno passati 60 anni dal massacro del 17 Ottobre 1961. La Senna nei giorni successivi restituirà i cadaveri di decin… -

