Lupacchiotto investito in Salento in prognosi riservata L' animale è stato ritrovato lungo la strada che collega San Cataldo a Frigole | a una manciata di chilometri da Lecce

(Di martedì 12 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: Laè ancora, ma illacheSan) è in buone mani e potrebbe farcela. L’, stando al racconto del Centro di recupero fauna selvatica del Museo di storia naturale di Calimera, èrinvenuto da Mario Congedo, che ha subito lanciato l’allarme. Poi il «tempestivo l’intervento del servizio accalappiamento Asl che ha tratto l’in salvo e lo ha trasportato presso il Centro veterinario Lupiae, convenzionato con il nostro Cras- si legge su Facebook -. Qui il veterinario del centro, Gianluca Nocco, e l’equipe della clinica hanno sottoposto il lupo a ...

Dicevamo del percorso, che raccontando la storia di Ligabue, un lupo restituito alla libertà sull'Appennino modenese, dopo essere stato investito da un'automobile.