La tua crema viso ideale per l’autunno? La decide un algoritmo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Una ricercatrice bresciana, Barbara Poli, ha realizzato una crema adatta alla massima personalizzazione in base al film idrolipidico della pelle di ognuno. La novità sta nel trovare la crema perfetta per il film idrolipidico della pelle e sapendolo potremmo conoscere la nostra pelle, così da utilizzare una crema da pelle secca, mista o grassa. Per la beauty routine è fondamentale, ma spesso si va a intuito. La scienziata, manager e conoscitrice della chimica della pelle ha voluto offrire una risposta a questo dilemma e con la sua linea Polí – Scientific Beauty, ha elaborato un algoritmo, in sette anni di studi, un calcolo matematico che parte da una strumentazione scientifica che analizza la pelle e finisce con un composto di sostanze personalizzato che si adatta perfettamente ad ogni persona. Sarà presentato alla Experience Lab di Esxence, la fiera dei profumieri artistici, nella prossima edizione del marzo 2022, dove solo 40 aziende sono state selezionate da una severa giuria.

