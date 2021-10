Galliani esalta Lucca | «Giocatore esploso in maniera determinante»

(Di martedì 12 ottobre 2021) Adriano, ad del Monza, ha parlato di Lorenzo, obiettivo di mercato di diversi club di Serie A: le dichiarazioni In occasione della gara tra Italia Under 21 e Bosnia Under 21, sugli spalti del Brianteo di Monza era presente anche l’ad della squadra brianzola Adriano. Ai microfoni di Rai Sport, il dirigente ha avuto modo di incensare Lorenzo, obiettivo di diversi club di Serie A: IL GIUDIZIO – «Ha fatto D e C col Palermo ma nessuno pensava chepotesse esplodere in questadopo i suoi trascorsi nel settore giovanile. Poi di colpo è, nessuno pensava così velocemente e in modo così. Tra l’altro ci ha segnato contro anche in campionato. È bravo, è anche alto ma con un baricentro basso e ...

Corriere della Sera

Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato di Lorenzo Lucca, obiettivo di mercato di diversi club di Serie A: le dichiarazioni In occasione della gara tra Italia Under 21 e Bosnia Under 21, sugli spal ...Non poteva mancare un commento di Adriano Galliani su Ibrahimovic nel giorno in cui il campione svedese festeggia i suoi 40 anni: "Caro Zlatan, sai che ti ammiro come calciatore, come uomo, ...