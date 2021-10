FFT – Dieci ex Inter tra i 50 migliori giocatori degli anni 2000

Leggi su intermagazine

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tanti extra iCi sono anche 10 exdell’nella classifica dei 50stilata dalla rivista inglese FourFourTwo. Ecco le posizioniex nerazzurri. Il primoex nerazzurri è in settima posizione ed è Ronaldo Il Fenomeno e precede di due posizioni Zlatan Ibrahimovic: unici due existi in Top10. Poco sotto in 13esima posizione c’è Samuel Eto’o. fc--1997-98-ronaldo-e-luigi-simoni 1505638 202005221420281Dopo di lui, in 27esima posizione troviamo Andrea Pirlo che con la maglia nerazzurra ha ...