Contesti il green pass? Allora sei fascista (Di martedì 12 ottobre 2021) I ballottaggi si avvicinano a grandi passi e, con quello strategico del Comune di Roma in bilico, i compagni del Partito Democratico non potevano certo lasciarsi sfuggire l’occasione per inscenare una squallida strumentalizzazione politica per i fattacci di Roma. Utilizzando il manipolo di violenti irresponsabili che hanno preso d’assalto la sede della Cgil, “stranamente” lasciata quasi incustodita dalle forze dell’ordine, gli eredi del Pci hanno rispolverato il più che logoro vessillo dell’antifascismo. Scioglimento di FN Un antifascismo sul quale una intera generazione di politici, sindacalisti, giornalisti e uomini di cultura ha vissuto di rendita per decenni. Tant’è che le capogruppo del Pd alla Camera e al Senato, rispettivamente Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, si sono precipitate a depositare una mozione con cui si chiede al governo di “dare seguito al ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 12 ottobre 2021) I ballottaggi si avvicinano a grandii e, con quello strategico del Comune di Roma in bilico, i compagni del Partito Democratico non potevano certo lasciarsi sfuggire l’occasione per inscenare una squallida strumentalizzazione politica per i fattacci di Roma. Utilizzando il manipolo di violenti irresponsabili che hanno preso d’assalto la sede della Cgil, “stranamente” lasciata quasi incustodita dalle forze dell’ordine, gli eredi del Pci hanno rispolverato il più che logoro vessillo dell’antifascismo. Scioglimento di FN Un antifascismo sul quale una intera generazione di politici, sindacalisti, giornalisti e uomini di cultura ha vissuto di rendita per decenni. Tant’è che le capogruppo del Pd alla Camera e al Senato, rispettivamente Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, si sono precipitate a depositare una mozione con cui si chiede al governo di “dare seguito al ...

Advertising

PuniFra : RT @bisagnino: Contesti il green pass? Allora sei fascista - giovannitrivel3 : RT @bisagnino: Contesti il green pass? Allora sei fascista - bisagnino : Contesti il green pass? Allora sei fascista - claudeger55 : @paolomoderato Oppure non piace il termine 'green' per quello che bastava chiamare No covid-pass? 'green' termine g… - pischen : @VikSom71 @LaPrimaManina Poi cosa ti fa pensare che sia mal informato? Il fatto che io contesti il green pass? Guar… -

Ultime Notizie dalla rete : Contesti green Green pass su lavoro, Orlando allontana le tensioni ... giorno di entrata in vigore del green pass nei luoghi di lavoro. Sull'eventualità di possibili ...strumento agli strumenti della contrattazione che nel nostro paese hanno garantito in alcuni contesti ...

Merate, attivo il servizio di car sharing E - Vai ...della opportunità di integrare il parco veicoli del comune con una vettura totalmente green, ... come qui a Merate, è possibile portare i benefici del car sharing elettrico anche nei contesti abitativi ...

Contesti il green pass? Allora sei fascista Nicola Porro No green pass, giro di vite del Viminale: niente più cortei e piazze blindate come le zone rosse Alla fine si colpisce la protesta pacifica dei no green pass. Al di là della questione sicurezza, il dato che in verità preoccupa di più è che in qualche modo, sulla scorta dell’assalto alla Cgil si v ...

Da fondazione Faurecia 40 mila euro per ‘Ternana green aid’: solidarietà sostenibile Il finanziamento di una multinazionale che opera sul territorio nel settore metalmeccanico e in particolare nell'automotive, un'associazione sportiva rossoverde e una che si dedica al sociale, l'idea ...

... giorno di entrata in vigore delpass nei luoghi di lavoro. Sull'eventualità di possibili ...strumento agli strumenti della contrattazione che nel nostro paese hanno garantito in alcuni......della opportunità di integrare il parco veicoli del comune con una vettura totalmente, ... come qui a Merate, è possibile portare i benefici del car sharing elettrico anche neiabitativi ...Alla fine si colpisce la protesta pacifica dei no green pass. Al di là della questione sicurezza, il dato che in verità preoccupa di più è che in qualche modo, sulla scorta dell’assalto alla Cgil si v ...Il finanziamento di una multinazionale che opera sul territorio nel settore metalmeccanico e in particolare nell'automotive, un'associazione sportiva rossoverde e una che si dedica al sociale, l'idea ...