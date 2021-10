Conte accelera sul direttivo M5S. Dalla Taverna a Turco ecco chi entra. In pole anche altri fedelissimi come Patuanelli e Todde (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l’elezione del Comitato dei Garanti, il nuovo M5S entra sempre più nel vivo. Si avvicina il momento delle nomine che contano. A giorni, secondo quanto risulta al nostro giornale, Giuseppe Conte potrebbe sciogliere la riserva e annunciare chi sono le personalità individuate per la nuova segreteria politica e, soprattutto, i suoi vicepresidenti. Le voci diventano sempre più insistenti nelle ultime ore, soprattutto in virtù di un malContento che sta montando di ora in ora nel gruppo pentastellato, deluso non solo dal risultato delle ultime elezioni amministrative, ma soprattutto Dalla gestione del Movimento in queste settimane. In altre parole, con la nomina dei nuovi organismi l’ex presidente del Consiglio potrebbe in qualche modo riequilibrare le tensioni o, quantomeno, spostare l’obiettivo delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo l’elezione del Comitato dei Garanti, il nuovo M5Ssempre più nel vivo. Si avvicina il momento delle nomine che contano. A giorni, secondo quanto risulta al nostro giornale, Giuseppepotrebbe sciogliere la riserva e annunciare chi sono le personalità individuate per la nuova segreteria politica e, soprattutto, i suoi vicepresidenti. Le voci diventano sempre più insistenti nelle ultime ore, soprattutto in virtù di un malnto che sta montando di ora in ora nel gruppo pentastellato, deluso non solo dal risultato delle ultime elezioni amministrative, ma soprattuttogestione del Movimento in queste settimane. In altre parole, con la nomina dei nuovi organismi l’ex presidente del Consiglio potrebbe in qualche modo riequilibrare le tensioni o, quantomeno, spostare l’obiettivo delle ...

