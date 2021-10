"Come è andata l'operazione". Charlene di Monaco, fuga di notizie ma qualcosa non torna: cosa sta succedendo? (Di martedì 12 ottobre 2021) Continuano a non essere del tutto chiare le reali condizioni di salute di Charlene di Monaco. Dopo un improvviso collasso avvenuto verso la fine di settembre, la moglie del principe Alberto ha subito un altro intervento alla testa nella giornata dell'8 ottobre. Dovrebbe essere stato l'ultimo per lei, che si trova bloccata in Sudafrica ormai da otto lunghi mesi. Se la situazione resterà stabile, potrà tornare a casa, anche se si vocifera che le sue condizioni non siano delle migliori: d'altronde è stata operata alla testa tre volte, due nel giro di poche settimane. “È andato tutto molto bene”, ha rivelato una fonte di Palazzo Grimaldi al magazine Hola!, cercando di rassicurare tutti i sudditi rimasti con il fiato sospeso nell'apprendere che la principessa era finita di nuovo sotto i ferri e che la situazione fosse grave. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Continuano a non essere del tutto chiare le reali condizioni di salute didi. Dopo un improvviso collasso avvenuto verso la fine di settembre, la moglie del principe Alberto ha subito un altro intervento alla testa nella giornata dell'8 ottobre. Dovrebbe essere stato l'ultimo per lei, che si trova bloccata in Sudafrica ormai da otto lunghi mesi. Se la situazione resterà stabile, potràre a casa, anche se si vocifera che le sue condizioni non siano delle migliori: d'altronde è stata operata alla testa tre volte, due nel giro di poche settimane. “È andato tutto molto bene”, ha rivelato una fonte di Palazzo Grimaldi al magazine Hola!, cercando di rassicurare tutti i sudditi rimasti con il fiato sospeso nell'apprendere che la principessa era finita di nuovo sotto i ferri e che la situazione fosse grave. ...

