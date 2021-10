Ciclismo | Letizia Paternoster | “Ho avuto due anni difficili | sono stata malata Ho ritrovato la serenità”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo le due medaglie vinte agli Europei disu pistaai microfoni di InBici ha parlato alla vigilia dei Mondiali, che scatteranno a Roubaix, per i quali l’azzurra oggi inizia l’ultima parte della preparazione, sperando di replicare quanto di buono fatto nella rassegna continentale.ha spiegato che il suo mirino è già puntato sulla rassegna iridata: “Fra 10 giorni ci saranno i Campionati del Mondo e da oggi ritorno in pista, dritta a quell’obiettivo.stati dueveramenteper me hovari infortuni, una malattia ma ora il brutto sembra passato e lafortunatamente ora mi accompagna“. L’azzurra è fiduciosa dopo la rassegna continentale: “Queste ...

Advertising

OA_Sport : Le parole dell'azzurra a pochi giorni dai Mondiali di ciclismo su pista - ilpodsport : #Ciclismo Letizia Paternoster: 6 curiosità sulla stella del ciclismo tra Australia, fidanzato e... Peter Facinelli #ilpodsport - ciclismo_stt : Letizia Paternoster quinta nell’inseguimento individuale - sportrentino_it : Letizia Paternoster quinta nell’inseguimento individuale - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Letizia

Eurosport IT

... comePaternoster, l'attimo vincente lo sta inseguendo e immaginando agli imminenti Mondiali su pista di Roubaix. Oggi il Festival di Trento ha messo in mostra la gioielleria del...Nella categoria Allieve, invece, zona - medaglia sfiorata per ilgiovanile VO2 Team Pink, ... Emma Redaelli) a 55 secondi 28 5° Team Di Federico (Erika Viglianti, Eleonora Ciabocco,...Dopo le due medaglie vinte agli Europei di ciclismo su pista Letizia Paternoster ai microfoni di InBici ha parlato alla vigilia dei Mondiali, che scatteranno a Roubaix, per i quali l'azzurra oggi iniz ..."Tenevamo molto all'eliminazione e sono felice per il risultato di Letizia - aggiunge il ct soffermandosi sulla Paternoster - In questa finale non avevamo nulla da perdere e… Leggi ...