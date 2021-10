Bloodborne | possibile un remake ed un sequel da parte di Bluepoint

(Di martedì 12 ottobre 2021)potrebbe avere in lavorazione undied anche un suo, secondo una fonte molto vicina al mondo Playstationha ormai dietro di sé sei anni dall’uscita ufficiale su PS4. L’opera di FromSoftware, sviluppatore rinomato per i suoi giochi dalla difficoltà hardcore, che ha generato con Dark Souls la nascita di un nuovo genere ludico vero e proprio, è stata una delle più acclamate esclusive Playstation sin dal suo rilascio, e continua ad essere considerato ancora uno dei migliori giochi prodotti dalla casa di sviluppo. Numerosi sono i fan diche hanno desiderato di vederne uno anche una remaster su PS5, e svariati rumor hanno sempre fatto pensare che lo studio...

... o uno dei suoi seguiti, oppure, Sekiro o il recente remake grafico di Demon's Souls , ... è giusto farlo con l'opportuna dose di lag, è giusto cogliere ogni occasione per parlarne,... Di recente, dopotutto, si è tornati a parlare di, più in particolare di una remastered per PlayStation 5, oltre che di un sequel . Senza contare che alcune settimane fa un ...