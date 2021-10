Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco: numeri e statistiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo aver vinto due partite di fila, il Bayer Leverkusen ha perso tutti gli ultimi tre confronti in Bundesliga con il Bayern – solo una volta è rimasto senza successi più a lungo contro i bavaresi (nove partite dal 2005 al 2009). Il Bayern ha vinto quattro delle ultime cinque sfide ufficiali in casa del Leverkusen (l’eccezione l’1-3 in campionato nel febbraio 2019) – nelle 10 trasferte precedenti, i bavaresi avevano vinto solo una volta (6N, 3P). Per la prima volta in questa Bundesliga si sfidano le prime due squadre in classifica (Bayern primo, Leverkusen secondo). Negli otto incontri di questo tipo precedenti, la capolista ha perso solo una volta: proprio il Leverkusen nell’ultima sfida casalinga contro il Bayern nel dicembre 2020 ... Leggi su footdata (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo aver vinto due partite di fila, ilha perso tutti gli ultimi tre confronti in Bundesliga con iln – solo una volta è rimasto senza successi più a lungo contro i bavaresi (nove partite dal 2005 al 2009). Iln ha vinto quattro delle ultime cinque sfide ufficiali in casa del(l’eccezione l’1-3 in campionato nel febbraio 2019) – nelle 10 trasferte precedenti, i bavaresi avevano vinto solo una volta (6N, 3P). Per la prima volta in questa Bundesliga si sfidano le prime due squadre in classifica (n primo,secondo). Negli otto incontri di questo tipo precedenti, la capolista ha perso solo una volta: proprio ilnell’ultima sfida casalinga contro iln nel dicembre 2020 ...

aquilotto69 : Ci siamo presentati allo spareggio con il Bayer Leverkusen con il solo Keita in attacco...#LazioSpace #LazioInter - Profilo3Marco : RT @raffaele_russa: #Bundesliga, il punto sul campionato: il #BayerLeverkusen raggiunge in vetta il #Bayern Monaco - divvuerre : @andrewamonti @asrale17 @OfficialASRoma Sei cosí convinto che attualmente Bayer Leverkusen, Monchengladbach o Eintr… - christiandepe : @gippu1 Di Basturk mi ricordo che perse tutto con il Bayer Leverkusen. Bundesliga, finale di Champions e Coppa di Germania, giusto? - ValerioMoggia : @DinamoBabel Per tragicità, direi il Torino. Ma se vogliamo mantenere i toni più leggeri, il Bayer Leverkusen non scherza. -

Ultime Notizie dalla rete : Bayer Leverkusen La Germania ha già trovato gli attaccanti per i prossimi 15 anni ... anche con una certa esperienza: il fantasista del Bayern ha accumulato oltre 50 gare senior tra club e Nazionale maggiore, esattamente come Wirtz (55 match ufficiali con il Bayer Leverkusen più ...

Zenit, occasione Azmoun: due club su di lui Commenta per primo Bayer Leverkusen e Lione hanno avviato i contatti per prendere a parametro zero Sardar Azmoun in scadenza di contratto con lo Zenit.

Bundesliga, Bayer Leverkusen e Friburgo le rivelazioni delle prime 7 giornate Sky Sport EX OBIETTIVI, Collado può approdare al Leverkusen Alex Collado, ex obiettivo di mercato in estate della Fiorentina, potrebbe finire in Germania al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Sport, i catalani non erano stati convinti dal ...

Zenit, Azmoun in trattative avanzate con Bayer Leverkusen e Lione Serdar Azmoun lascerà lo Zenit a fine stagione alla naturale scadenza del contratto. L’attaccante iraniano è in contatti avanzati con due club: ...

