Ballottaggio | ecco dove possono votare gli elettori non deambulanti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi rende noto che glinoniscritti in seggi non accessibili mediante sedia a ruoteesercitare il diritto al voto in altro seggio fra i seguenti appositamente attrezzati: UBICAZIONE SEGGIO ELETTORALE SEZIONE VIA PIRANESI SCUOLA SANT’ANGELO A SASSO 20 VIA MARMORALE SCUOLA ELEMENTARE NICOLA SALA 21 VIA MASSIMILIANO KOLBE ASILO COMUNALE 48 VIA PIETA’ SCUOLA MATERNA 50 VIALE G.B. DI PRAGA SCUOLA SAN FILIPPO 3 VIA PALERMO SCUOLA SAN MODESTO 2° 28 VIA SANTA COLOMBA LICEO SCIENTIFICO 39 VIA NICOLA CILETTI SCUOLA ELEMENTARE 51 VIA VALFORTORE SCUOLA ELEMENTARE PEZZAPIANA 57 VIA COSIMO NUZZOLO SCUOLA SECONDARIA MOSCATI 63 Per l’esercizio al voto glinondovranno esibire, unitamente alla tessera elettorale, ...