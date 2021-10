Ardea | carabinieri | operazione nella zona delle Salzare

(Di martedì 12 ottobre 2021) Vastadi, dove idella Compagnia di Anzio, diretti dal capitano Giulio Pisani, su delega della Procura di Velletri stanno eseguendo perquisizioni e controlli nell’area compresa tra via Monti e Valli di Santa Lucia, via Colli Marini, viale San Lorenzo e via. L’prende le mosse dagli incendi tossici avvenuti questa estate nell’area a ridosso delladi Tor San Lorenzo. Sono state individuate alcune abitazioni che,mattinata, saranno perquisite. Nelle perquisizioni sono impiegate le unità cinofile e gli elicotteristi dei, che hanno sorvolato laper ...

Il Faro online

Sette arresti per furto di energia elettrica, questo il bilancio della vasta operazione di controllo messa in piedi questa mattina nella ...Emergono i primi dettagli sul maxi blitz scattato questa mattina ad, nel quadrante delle Salzare, in quella zona tristemente conosciuta per gli episodi di ...di energia elettrica dai...Vasta operazione nella zona delle Salzare di Ardea, dove i carabinieri della Compagnia di Anzio, diretti dal capitano Giulio Pisani, su delega della Procura di Velletri stanno eseguendo perquisizioni ...ROMA (cronaca) – arrestate due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una terza persona, invece, è finita in manette per evasione ilmamilio.it - nota stampa del Comando de ...